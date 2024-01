CAN 2023-Egypte: le verdict tombe pour Mohamed Salah

-Publicité-

Blessé lors du match nul entre l’Egypte et le Ghana (2-2), Mohamed Salah souffre “d’une tension au muscle postérieur”, a annoncé la fédération égyptienne ce vendredi. L’attaquant de Liverpool va manquer les deux prochaines rencontres de son équipe.

Le suspense était à son comble en Égypte depuis plus de 24 heures. Lors du match crucial de la phase de groupes de la CAN, entre l’Egypte et le Ghana (2-2), Mohamed Salah a cédé sa place sur blessure, juste avant la pause. Depuis, l’inquiétude était à son paroxysme dans le rang des Pharaons.

Ce vendredi, la fédération égyptienne de football a levé le voile sur le mystère entourant l’état de santé de Salah en publiant un communiqué officiel. «Les radiographies subies par Mohamed Salah, le capitaine de l’équipe nationale égyptienne, ont révélé qu’il souffrait d’une tension au muscle postérieur et qu’il manquera les deux prochains matches de l’équipe dans cette CAN contre le Cap-Vert, puis en 1/8es en cas de qualification», indique le communiqué.

🚨 | إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية ويغيب مباراتين في أمم أفريقيا 🇪🇬



أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر ، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل . pic.twitter.com/HfIyLNc2US — EFA.eg (@EFA) January 19, 2024

La nouvelle est un coup dur pour les supporters égyptiens qui avaient placé de grands espoirs sur la performance de leur équipe nationale dans ce tournoi majeur. Salah, étant l’un des joueurs les plus talentueux et prolifiques de la planète football, est l’atout majeur de l’Égypte. Cette blessure survient à un moment crucial de la compétition, alors que l’Égypte se prépare à affronter le Cap-Vert dans son prochain match.

L’absence de Salah ne manquera pas d’influencer la stratégie de l’entraîneur et la dynamique de l’équipe sur le terrain. Les supporters espèrent tout de même que les coéquipiers de Salah seront en mesure de relever le défi et de décrocher leur billet pour le tour suivant. Après deux journées, les Égyptiens ne comptent que deux points au compteur.