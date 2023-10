CAN 2023: déjà un forfait chez les Black Stars du Ghana

-Publicité-

Logé dans le groupe B, avec l’Egypte, le Cap-Vert et le Mozambique, le Ghana va devoir se passer de son défenseur central Joseph Aidoo pour la CAN 2023, victime d’une rupture du tendon d’Achille et forfait pour le tournoi continental.

Le Ghana perd déjà des plumes, à moins de trois de la CAN 2023, prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Les Black Stars seront privés de leur défenseur central Joseph Aidoo, forfait pour la compétition. Touché lors de la défaite contre le Mexique (0-2) en amicale, le 15 octobre dernier, le joueur de Celta Vigo souffre d’une rupture du tendon d’Achille. Une grave blessure qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Si l’opération, effectuée à l’hôpital Fremap de Vigo, s’est déroulée avec succès, le joueur écope lui, d’une durée d’indisponibilité de 7 à 8 mois. Un gros coup dur pour le natif de Tema, out pour le reste de la saison avec son club, et donc pour la Coupe d’Afrique des nations.

Sans son défenseur central, le sélectionneur Chris Hughton va devoir trouver d’autres alternatives pour tenir l’axe défensive. On parle notamment de Daniel Amartey, d’Alexander Djiku. Mohammed Salisu et Nicholas Opoku qui devraient former la charnière centrale.

Assez pour combler l’énorme vide laissé par celui qui s’est imposé comme l’un des piliers de la défense ghanéenne? Réponse le 14 janvier face au Cap-Vert, à l’occasion de la première journée du groupe B du tournoi continental.