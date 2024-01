CAN 2023, Cap Vert: « Nous voulons gagner le match », Bubista avertit l’Égypte

-Publicité-

Déjà qualifié et assuré de finir premier de son groupe, le Cap-Vert ne bradera pas son dernier match du groupe B de la CAN 2023, a assuré son sélectionneur Bubista alors que les Requins Bleus affrontent l’Egypte ce lundi soir.

La troisième et dernière journée des phases de groupe de la CAN 2023 s’ouvre ce lundi avec plusieurs rencontres au programme. Dans la poule B, le Cap-Vert affrontera l’Egypte. Une rencontre sans enjeu pour les Requins Bleus, déjà qualifiés et assurés de terminer premiers de leur poule quelque soit le résultat de la partie. Tout le contraire des Pharaons, qui doivent arracher la victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Mais pour le sélectionneur du Cap-Vert, pas question de brader cette rencontre contre la sélection égyptienne. Vainqueur du Ghana (2-1) et du Mozambique (3-0), Bubista veut réaliser le sans faute dans ce premier tour. « Tout d’abord, c’est un honneur de pouvoir jouer contre l’Egypte, qui est la nation la plus titrée d’Afrique, mais nous aborderons le match comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Nous voulons gagner le match et aussi donner de la dignité à ce que nous avons fait et nous faire un nom », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Le technicien cap-verdien a livré le secret des exploits de son équipe dans ce tournoi, avec les Requins Bleus qui font aussi bien que le Sénégal, autre nation qualifiée pour le second dès la deuxième journée. Et le coach de 54 ans a mis cette performance des siens sur le dos de la fougue de la jeunesse et de l’expérience des ainés.

« Tout ce que nous avons fait pendant tout ce temps, c’est de renforcer notre équipe avec de jeunes joueurs et, bien sûr, avec des joueurs plus expérimentés« , a-t-il expliqué.

« Tout cela afin de pouvoir toujours affronter ce type de tournois avec un maximum d’organisation. Nous savons qu’il est difficile d’affronter ces grands pays africains, mais nous l’avons fait de la meilleure façon possible et nous voudrions toujours améliorer notre équipe en termes de qualité des joueurs afin de pouvoir toujours viser haut dans ces tournois », a conclu Bubista. Pour rappel, le match Cap-Vert est prévu ce soir au stade Le Félicia, à partir de 21 heures (GMT+1).