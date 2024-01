CAN 2023: André Onana enfin arrivé à Yamoussoukro

-Publicité-

Bloqué à Abidjan depuis ce lundi matin en raison des mauvaises conditions climatiques, lesquelles ont empêché son vol de décoller, André Onana est finalement arrivé à Yamoussoukro, camp de base des Lions Indomptables à la CAN 2023.

Fin de calvaire pour André Onana. Le gardien de but des Lions Indomptables retrouve finalement les siens qui disputent la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Alors qu’il devrait rallier Yamoussoukro ce lundi matin avant le match face à la Guinée prévu pour la soirée, le vol du gardien de but de Manchester United a été bloqué par le mauvais temps, lequel a empêché l’appareil de rejoindre le camp de base de la sélection camerounaise.

Coincé à Abidjan pendant plusieurs heures, le joueur de 27 ans a finalement pris la voie terrestre pour retrouver les siens. Et selon les dernières informations, il est arrivé à Yamoussoukro. Le compte X AllezLesLions indique en effet que André Onana est bel et bien arrivé à Yamoussoukro où il a rejoint le camp de base des Lions Indomptables. Ceci, à quelques heures seulement de Cameroun-Guinée (18 h, GMT+1).

A noter que le natif de Nkol Ngok devrait débuter sur le banc pour ce match contre la Guinée, en raison de son long périple et c’est Fabrice Ondoa qui doit garder le but des Lions Indomptables. Pour rappel, André Onana devrait rejoindre les Lions Indomptables depuis trois jours, mais il a préféré disputer le match du dimanche avec son club contre Tottenham (2-2) avant de regagner la Côte d’Ivoire dans la nuit.