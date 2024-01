CAN 2023: André Onana bloqué à Abidjan avant Cameroun-Guinée

-Publicité-

Arrivé à Abidjan dimanche soir en provenance d’Angleterre, André Onana est bloqué à Abidjan, retenu par de mauvaises conditions climatiques, alors que le Cameroun va affronter la Guinée ce lundi soir à Yamoussoukro en première journée de groupe C à la CAN 2023.

Quand ça ne veut décidément pas! A quelques heures de l’entrée en lice du Cameroun, qui affronte la Guinée ce lundi soir en première journée du groupe C de la CAN 2023, André Onana ne sait toujours pas s’il sera de la partie. Alors qu’il avait décidé de rester en Angleterre pour disputer le match du dimanche entre Manchester United et Tottenham (2-2), le gardien de but des Lions Indomptables a finalement rallié la Côte d’ivoire dans la nuit.

Ceci, dans l’espoir de rejoindre le groupe des Eléphants tôt ce matin, avant la rencontre contre le Syli National prévue à partir de 18 heures (GMT+1). Sauf que les conditions météorologiques en ont décidé autrement. Selon les informations d’Afrik-Foot, l’avion transportant le portier des Red Devils n’a pas pu se poser ce matin à l’aéroport de Yamoussoukro, ville où logent les ivoiriens, en raison du mauvais temps. L’appareil volant est donc retourné à Abidjan, en attendant de bonnes conditions climatiques.

#CAN2023 #TotalEnergiesAFCON L’avion transportant le gardien camerounais ONANA n’a pas pu se poser à l’aéroport de Yamoussoukro ce lundi, en raison des données météorologiques critiques. L’avion est retourné à Abidjan.

Le gardien de Manchester United est arrivé à Abidjan ce… pic.twitter.com/mnxyWpjvoj — Fernand Dédeh (@FernandDdeh) January 15, 2024

Reste désormais à savoir si le joueur de 27 ans rejoindra les siens avant le coup d’envoi de cette première sortie des Lions Indomptables. A noter que le natif de Nkol Ngok devrait débuter sur le banc pour ce match contre la Guinée, en raison de son long périple et c’est Fabrice Ondoa qui doit garder le but des Lions Indomptables.

🔴 André Onana devrait encore patienter avant de rejoindre la tanière.

Le vol du portier camerounais est actuellement bloqué à Abidjan à cause des mauvaises conditions météorologiques, à l'aéroport de Yamoussoukro. 🇨🇲



[Sports Vibes] pic.twitter.com/iNyrO5DVYb — AllezLesLions (@AllezLesLions) January 15, 2024