Cameroun: un combattant de Boko Haram tué dans l’extrême-nord du pays

Un soldat camerounais a été tué et un autre blessé dans une attaque terroriste dans l’extrême-nord du pays. Le bilan fait également état d’un terroriste tué par la Force Mixte Multinationale (FMM).

« Jeudi soir, une horde de terroristes lourdement armés de la secte Boko Haram, à bord de plusieurs véhicules tactiques légers, a attaqué le poste de commandement de l’armée situé dans la localité de Bavoungoula. Il y a un soldat qui est tombé sur le champ de guerre et un autre a été grièvement blessé aux yeux », a précisé à l’Agence Anadolu, le gouverneur de la région, Bakari Midjiyawa.

« L’un des terroristes a été neutralisé par des éléments de la Force Mixte Multinationale et des armes et munitions ont été récupérées. Les autres combattants de Boko Haram se sont repliés vers le Nigéria voisin », a-t-il poursuivi.

C’est « depuis quelques semaines que ces terroristes ciblent nos postes militaires, les troupes restent en alerte maximale dans toute la région de l’extrême-nord et au-delà des frontières afin de prévenir de nouveaux assauts éventuels de l’hydre terroriste Boko Haram qui semble avoir repris du poil de la bête suite à la restructuration interne de son idéologie », a-t-il ajouté.

Depuis 2014, Boko Haram a tué environ 3 000 civils et militaires, enlevé plus d’un millier de personnes et fait environ 250 000 déplacés dans la région camerounaise de l’Extrême-Nord, selon une estimation de l’ONG International Crisis Group publié en janvier dernier.