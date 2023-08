Cameroun: Rigobert Song justifie la présence d’André Onana sur sa liste

En conférence de presse ce mardi, Rigobert Song a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement de septembre, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le sélectionneur du Cameroun a justifié la présence d’André Onana dans son groupe.

Moins d’un an après sa retraite internationale, annoncée dans la foulée de sa suspension de l’équipe nationale pour insubordination, lors de la Coupe du monde 2022, André Onana retrouve la tanière des Lions Indomptables. Le gardien de but de Manchester United est convoqué pour le rassemblement de septembre prochain, comptant pour la sixième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Le portier de 27 ans fait en effet parti des 24 joueurs retenus par le sélectionneur national Rigobert Song pour le match face au Burundi le 9 septembre prochain.

En conférence de presse ce mardi, Rigobert Song a été interrogé sur les raisons qui ont motivé son choix de faire appel aux services de l’ancien portier de l’Inter Milan. «Il n’y a jamais eu de problème avec André Onana. J’ai toujours dit que tout dépendait de lui. Il savait ce qu’il avait à faire. S’il est dans la liste, ça veut dire qu’il a fait ce qu’il fallait faire. Aujourd’hui, nous sommes satisfaits de son retour. Il (Onana) fait actuellement partie des meilleurs gardiens au monde et je le félicite pour ça», s’est-il justifié devant les médias.

Second du groupe C avec 4 points, le Cameroun est au coude-à-coude avec le Burundi, 4 unités également au compteur. Un match nul permettrait aux Lions Indomptables de valider leur ticket pour le voyage en terre ivoirienne.

