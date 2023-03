Cameroun: la célèbre chanteuse et tiktokeuse Madame Cooper est morte

La Tiktokeuse camerounaise Madame Cooper est décédée ce samedi 4 mars 2023 nuit à l’hôpital général de Douala.

Triste nouvelle pour les internautes. La célèbre activiste et tiktokeuse Madame Cooper n’est plus. Telle une trainée de poudre, les rumeurs de sa mort ont largement secoué la toile dans la soirée avant d’être confirmées par l’acteur camerounais Piffo.

« Consternation, une famille en pleure et inconsolable, c’est confirmé et c’est vérifié , nous sommes actuellement aux urgences de l’hôpital général de Douala, c’est triste mais c’est vrai, on aura plus jamais droit au fou rire de Stéphanie. Un SOS aux hommes en tenue pour calmer la foule ici », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Selon les informations, elle aurait été empoisonnée. « Elle ne pouvait pas résister, bref que la personne qui lui a fait ça ne meurt pas », a-t-il ajouté. Mais d’autres sources évoquent un cancer de cerveau. A l’annonce de la mort de sa fille, la mère de Madame Cooper s’est évanouie et serait actuellement dans un état critique.