Cameroun: « ils vont gagner la Coupe du monde des déclarations », Bell tacle Eto’o

L’ancien gardien de but camerounais, Joseph-Antoine Bell, a recadré Samuel Eto’o et les Lions Indomptable sur leur déclaration à tout bout de champ sur le Mondial 2022, en cette veille de leur entrée en lice.

Le Cameroun à travers son président de Fédération, Samuel Eto’o, a fait plusieurs sorties médiatiques sur les chances des Lions Indomptables à la Coupe du monde 2022. S’il a d’abord assuré que les siens ont les armes pour aller loin dans ce tournoi, le boss de la Fécafoot est revenu à charge en fixant comme objectif à ses protégés d’atteindre la finale.

Et comme s’il n’en avait pas dit assez, l’ancienne gloire du Barça et de Chelsea a accordé une interview explosive à une chaine locale, dans laquelle il prédisait une finale 100% africaine entre la sélection camerounaise et son homologue du Maroc.

Des déclarations à tout va que n’apprécient pas l’ancien gardien de but Joseph-Antoine Bell. L’ex-consultant pour RFI juge ces sorties nocives pour la sélection nationale et pourrait l’égarer de son vrai but. «C’est peut-être une nouvelle manière pour les petits pour qu’on parle d’eux, ils auront gagné la Coupe du monde des déclarations», a taclé le Camerounais pour l’AFP.

«S’ils se mettent à chanter qu’on va gagner la Coupe du monde, ils sont totalement à côté de la plaque. Le Brésil n’a pas annoncé qu’il allait la gagner. Aboubakar n’a pas abordé la Coupe d’Afrique des Nations en annonçant qu’il allait la gagner, et il ne s’agissait que de la CAN. Il s’est brusquement fait piquer par un virus du désert… Ce n’est pas sérieux, j’ai pitié pour les joueurs», a déploré l’ancien international camerounais.

Joseph-Antoine Bell qui ne voit pas le Cameroun dépasser le premier tour, ajoute par ailleurs que les Lions Indomptables se transformeront en champions du monde des excuses en cas d’une sortie précoce de la compétition.

«Quand ils ne l’auront pas gagnée, à la fin, ce sera à cause d’un gardien, d’un défenseur qui a été lent, d’un attaquant qui a manqué un but… Attention ! Je suis évidemment supporter du Cameroun, mais il faut être lucide et revenir à la réalité, pas aux slogans ni aux incantations», a conclu l’homme de 68 ans. Pour rappel, le Cameroun, logé dans le groupe G aux côtés du Brésil, de la Suisse et de la Serbie, lance sa compétition ce jeudi face à la Nati, à partir de 11 heures (GMT+1).