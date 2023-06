Cameroun: Décès du célèbre web humoriste Cabrel Nanjip Nyamton suite à un accident

- Publicité-

Le célèbre web humoriste Cabrel Nanjip Nyamton a rendu l’âme ce jeudi matin des suites d’un accident de circulation, apprend-on des médias locaux.

Une tragédie a frappé le monde de l’humour camerounais ce jeudi 15 juin 2023. Cabrel Nanjip Nyamton, le célèbre humoriste des réseaux sociaux s’est éteint dans la matinée de ce jeudi 15 juin des suites d’un accident. L’accident fatal s’est produit sur l’axe Douala-Yaoundé, plus précisément entre Pouma et Edea, à Boumnyebel.

Selon des sources proches du milieu artistique relayées par le média Cameroun Actuel, Cabrel a perdu la vie sur le coup, son corps ayant été transporté à la morgue de l’hôpital d’Édea. Le Cameroun perd ainsi l’un de ses talents les plus appréciés, laissant derrière lui un héritage humoristique inoubliable.

Cabrel Nanjip Nyamton était connu pour son talent inné à faire rire les internautes à travers ses vidéos humoristiques diffusées sur les réseaux sociaux. Son humour piquant, son sens de l’autodérision et sa capacité à aborder des sujets de société avec légèreté lui ont valu une popularité croissante au Cameroun et au-delà. Sa disparition soudaine plonge le monde du divertissement dans la tristesse et la consternation, les fans exprimant leur chagrin sur les réseaux sociaux en partageant des souvenirs et des messages de condoléances

