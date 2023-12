Cameroun: décès de l’actrice et présentatrice Marie Inès Ayonga des suites d’une maladie

- Publicité-

L’actrice camerounaise Marie Inès Ayonga est décédée le mardi 26 décembre 2023 des suites de maladie.

L’actrice Marie Inès Ayonga qui s’est fait connaitre en 2017 grâce à son rôle dans le film Mary Jane et la série Jugement dernier et en 2021 pour son rôle principal dans la série télévisée les secrets de l’amour n’est plus. Elle est décdée mardi dernier des suites d’une maladie.

Marie-Inès Ayonga vient d’Okola, un village du département de la Lekié dans la région du Centre du Cameroun. Elle est la quatrième de neuf enfants. Sa carrière cinématographique débute en 2012 avec la série Coup de tonnerre diffusée sur la télévision nationale CRTV.

Par la suite, elle entreprend une formation en jeu d’acteur à l’Institut Spécialisé des Métiers du Cinéma et de l’Audiovisuel en Afrique Centrale. En 2018, elle prête sa voix pour le doublage en français du film A Man for the Weekend et apparaît également dans la série Noir City d’André Mbang, produite par Aladji Touré.