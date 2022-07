CAF-Ligue des champions: l’entraîneur de Coton FC vise les huitièmes de finale

Champion du Bénin avec Coton FC, Victor Zvunka nourrit de grandes ambitions pour le club de Ouidah. L’entraîneur des Cotonculteurs rêve d’atteindre les huitièmes de finale de la Ligue des champions africaine.

Vainqueur de la Super Ligue Pro du Bénin, Coton FC va disputer la Ligue des champions de la CAF. Le club de Ouidah fera ses débuts dans ce tournoi avec les rencontres des tours préliminaires. Une étape cruciale qu’aucune équipe béninoise n’a dépassé jusqu’ici. Mais avec les Cotonculteurs, la malédiction sera rompue.

C’est en tout cas l’objectif de Victor Zvunka qui ambitionne d’aller loin dans cette compétition avec ses poulains. Alors que les siens ont repris cette semaine le chemin des entraînements en perspective de cette échéance continentale, l’entraîneur de Coton FC a assuré que sa troupe va tout faire pour passer l’étape des phases de groupe.

« Notre premier objectif, c’est la Champions League (CAF) et essayer de passer le premier tour (…) Ça va être intéressant d’abord pour notre club, mais aussi pour le Bénin, car jusque-là aucune équipe n’a réussi à le faire. Ça nous permettrait aussi d’engranger un certain nombre de points », a déclaré Victor Zvunka.

Et pour y parvenir, le technicien français veut s’appuyer sur sa longue expérience dans ce tournoi africain notamment en Guinée. « J’ai réussi cet exploit en Guinée en atteignant les quarts de finale au bout de trois ans et aujourd’hui, il y a quatre équipes qui représentent la Guinée. J’espère qu’au Bénin, on suivra la même voie et qu’on pourra avoir quatre équipes dans cette compétition », a souhaité le coach de 70 ans.

Les préliminaires de la Ligue des champions africaine s’ouvrent en septembre prochain. Les matchs aller se jouent les 9 et 11 septembre 2022 alors que les matchs retour se jouent les 14 et 16 septembre 2022.