CAF: écarté de la CAN 2027, le Sénégal lorgne l’édition 2029

Le suspense était à son comble quant à l’attribution de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027, mais le Sénégal a été finalement écarté au profit d’un trio composé du Kenya, de l’Ouganda et de la Tanzanie. Cette décision a été prise par la Confédération Africaine de Football (CAF) après avoir désigné le Maroc comme hôte de la CAN 2025.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, avait pourtant un dossier de candidature solide. Cependant, il devra patienter avant de pouvoir à nouveau accueillir cet événement prestigieux. En effet, la dernière fois que les Lions de la Téranga ont eu l’honneur d’organiser la CAN remonte à 1992, , soit 31 ans aujourd’hui.

La CAF, souhaitant diversifier les zones géographiques pour l’organisation du tournoi continental, a ouvert la possibilité au Sénégal d’accueillir la compétition en 2029. Interrogé à ce sujet, le président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Augustin Senghor, n’a pas exclu cette perspective, mais a souligné qu’une décision préalable du gouvernement serait nécessaire.

« Revenir dans la course pour 2029 serait une opportunité intéressante, mais cela dépendra de la décision des autorités« , a-t-il déclaré lors d’une interview au Caire, juste après l’annonce des pays hôtes pour les -éditions 2025 et 2027.

Il convient de rappeler que la prochaine CAN, après celle de la Côte d’Ivoire, se tiendra au Maroc en 2025. La date exacte de l’événement au sein du royaume reste encore un mystère, certains médias évoquant la possibilité d’une tenue estivale de la compétition.

