C1: « On aurait pu marquer un 2e ou un 3e but », Nagelsmann après PSG-Bayern

En zone mixte après la victoire du Bayern face au PSG (1-0) en Ligue des champions, l’entraîneur bavarois, Julian Nagelsmann a regretté les nombreuses ratées des siens qui auraient pu leur assurer un avantage confortable avant la manche retour.

Le Bayern Munich se déplaçait mardi soir sur la pelouse du PSG, dans le cadre de la manche aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un match remporté par les Bavarois qui se sont imposés sur le score de 1-0. Un but inscrit en début de seconde période par Kingsley Coman sur une passe décisive d’Alphonso Davies. Un court avantage qui permet donc aux Munichois de prendre une précieuse option sur la qualification en quart de finale.

Mais de quoi trop réjouir Nagelsmann qui est apparu déçu en zone mixte après le match. Non pas parce que le technicien allemand n’est pas content de ce résultat mais à cause des nombreuses occasions gâchés par les siens durant la partie. Alors qu’ils ont outrageusement dominé la première période, les pvisiteurs auraient pu plier le match n’eut été l’inefficacité des avant-centres.

« C’est un premier pas, je suis content du résultat. On a bien travaillé les 25 premières minutes et au début de la seconde période. Nous étions la meilleure équipe, mais il y a un deuxième pas à faire à Munich. On aura la confiance avec nous. On a été dominateurs et on a été plus agressifs. Les statistiques ont été pour nous et on aurait pu marquer un 2e ou un 3e but », a-t-il ainsi confié en conférence de presse, relayé par Sports.fr.

Le jeune entraîneur n’a pas manqué de commenter l’entrée de Kylian Mbappé dont les qualités offensives ont rapidement changé le visage qu’affichaient les locaux. En un peu plus de 30 minutes de jeu, le Français a failli marquer à deux reprises. Un constat qui n’a pas échappé à l’œil vigilant de Nagelsmann qui a déjà quelques idées pour contrer le Bondynois au match retour dans trois semaines.

« Kylian Mbappé peut changer n’importe quel match. Son entrée a réveillé les joueurs parisiens. Le PSG avec Mbappé est meilleur que sans Mbappé. Mais au retour on aura de bonnes idées pour le contrer et on peut leur faire mal en attaque », a-t-il prévenu. Vivement donc cette seconde manche, prévue le 8 mars à l’Allianz Arena à Munich.