Burkina Faso: « Je jure devant le peuple (…) de respecter la constitution », Paul-Henri Damiba a prêté serment

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba a prêté serment devant le conseil constitutionnel en qualité de “Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées”, ce mercredi 16 février 2022.

La prestation de serment du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba devant le conseil constitutionnel en qualité de “Président du Faso, chef de l’Etat, chef suprême des forces armées” s’est déroulée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ce mercredi 16 février 2022. Devant les membres du Conseil Constitutionnel, le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR), Paul-Henri Damiba, la main droite levée, a juré de « respecter et faire respecter la constitution ».

« Je jure devant le peuple burkinabè de préserver, respecter et de faire respecter la constitution, l’acte fondamental et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso », a déclaré Paul-Henri Damiba, Président du Faso.

Cette prestation de serment fait suite aux décisions du Conseil Constitutionnel, après analyse des derniers développements du pays. Jeudi 10 février, le Conseil Constitutionnel a déclaré avoir pris acte de la vacance du pouvoir et de la lettre de démission du président Roch Kaboré. Plus loin dans ses documents publiés, l’institution a déclaré que le Lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba est le « Président du Faso à compter du 24 janvier 2022 et prêtera serment ».

Le président Roch Kaboré qui dit être traité dignement, a été renversé le lundi 24 janvier par la junte militaire menée par le lieutenant colonel Paul-Henri Damiba. Le nouveau patron de Ouagadougou promet prendre des dispositions idoines pour l’éradication du terrorisme et faire régner la sécurité, au Burkina Faso qui est aussi menacé par la famine. La CEDEAO quant à elle, réclame un chronogramme électoral raisonnable pour le retour du pouvoir civil.