Burkina – arrestation de Prosper Bassole : le Groupe EBOMAF réagit

Le Groupe EBOMAF a réagi énergiquement à l’arrestation de Prosper Bassolé, Directeur de Cabinet du PDG, survenue lundi matin.

Prosper Bassolé a été appréhendé à son domicile par des individus armés, et jusqu’à présent, sa famille et ses proches n’ont pas de nouvelles de lui. Afin de calmer les inquiétudes et de faire la lumière sur cette affaire, le groupe EBOMAF a souligné que son arrestation n’est en aucun cas liée à son poste au sein de l’entreprise.

Selon le confrère Togoweb, M. Bassolé n’a jamais été Directeur de la Fondation EBOMAF, et son arrestation ne doit pas être source de confusion en associant toute communication sur cet incident à l’image du Groupe EBOMAF. De plus, le groupe a insisté sur le fait que la communication sur cette situation délicate ne doit pas comporter le logo de l’entreprise.

L’arrestation de Prosper Bassolé suscite des questions, mais le Groupe EBOMAF cherche à dissocier cet événement de ses activités professionnelles, réaffirmant son engagement envers la transparence et la vérité dans cette affaire.