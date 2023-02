Burkina: 8 soldats tués et une soixantaine de « terroristes » neutralisés dans une embuscade

Dans une contre-offensive aérienne, l’armée burkinabè a neutralisé une soixantaine de terroristes qui tentaient de s’exfiltrer une unité militaire entre Deou et Oursi, située dans la province de l’Oudalan (région du Sahel), le vendredi 17 février 2023.

Huit militaires burkinabè ont été tués vendredi, dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés entre les localités de Déou et de Oursi dans la province de l’Oudalan dans le Sahel, a annoncé lundi, l’armée burkinabè, précisant qu’une soixantaine de « terroristes » ont été neutralisés dans la contre-offensive aérienne engagée depuis vendredi.

Suite à cette embuscade, des unités militaires envoyées en renfort ont été déployées sur les lieux des combats et procèdent jusqu’à présent à des opérations de ratissage, selon l’armée burkinabè qui indique dans son communiqué qu’à ce stade, « 08 corps de militaires ont été retrouvés sur le champ de bataille, 03 blessés évacués et pris en charge et plusieurs militaires toujours recherchés ».

« Côté ennemi, une soixantaine de terroristes ont été tués lors de la contre-offensive aérienne qui a visé les colonnes ennemies qui tentaient de s’exfiltrer en direction de la frontière au nord, tandis que 07 véhicules armés et des dizaines de motos ont également été détruits par les vecteurs aériens des Forces Armées Nationales », a soutenu l’armée. Samedi et dimanche, des séquences vidéo des opérations aériennes de poursuite des auteurs de l’embuscade diffusées par l’armée burkinabè sont devenues très virales sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Selon des sources sécuritaires, l’armée burkinabè a utilisé des drones pour mener ces frappes aériennes contre les groupes armés terroristes. « Le bilan côté terroristes pourrait s’alourdir les heures à venir au regard des moyens utilisés par l’armée burkinabè », a expliqué une source sécuritaire jointe au téléphone par Anadolu.