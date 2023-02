Bundesliga: Sadio Mané de retour avec le Bayern à dix jours du choc contre le PSG

Éloigné des terrains depuis mi-novembre dernier en raison d’une blessure au genou, Sadio Mané a disputé ce weekend ses premières minutes avec le Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour les Bavarois, à quelques jours du choc contre le PSG en Ligue des champions.

La 22e journée de Bundesliga a été marquée par le retour de Sadio Mané, sur la pelouse du stade Allianz Arena. Remplaçant Kingsley Coman à la 65e minute de jeu, alors que le Bayern Munich menait 3-0, l’attaquant sénégalais a offert un regain d’énergie et de dynamisme à son équipe même s’il n’a pas marqué.

« heureux d’être de retour sur le terrain et de jouer avec les coéquipiers ! Une victoire importante », a réagi le natif de Bambali après la rencontre, lui qui s’est illustré avec une merveilleuse passe à Thomas Muller, qui a buté sur le gardien adverse.

A dix jours du choc contre le PSG en C1

Champion d’Afrique 2022 et finaliste de la Ligue des champions 2022 avec Liverpool, Sadio Mané avait été contraint de se retirer des terrains à cause d’une blessure au péroné en novembre dernier, lors d’une confrontation contre le Werder Brême à l’ Allianz Arena. Il avait immédiatement subi une intervention chirurgicale et avait manqué la Coupe du monde avec l’équipe du Sénégal. Cependant, sa récupération s’est avérée fructueuse et il avait repris la course le 24 janvier, avant de reprendre le ballon une semaine plus tard.

Recrue estivale phare du Bayern Munich, l’attaquant sénégalais n’avait malheureusement pas pu être aligné lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, où les Munichois s’étaient imposés par la plus petite des marges (1-0).

Le retour en forme de Sadio Mané a ainsi permis à vider peu à peu l’infirmerie du club bavarois, à l’approche du huitième de finale retour contre le PSG prévu le 8 mars prochain. Seuls le gardien Manuel Neuer, victime d’une fracture de la partie inférieure de la jambe droite, et le défenseur Lucas Hernandez, souffrant d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, sont encore indisponibles pour le reste de la saison.