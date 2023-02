Bleu Brigitte: son fils Apoutchou au cœur d’une vive polémique à cause d’un geste envers Sawegnon

Alors qu’il vient d’adresser un message de soutien à l’endroit de Fabrice Sawegnon, candidat aux prochaines élections municipales dans la commune du Plateau, Apoutchou National s’est très vite attiré la foudre des internautes.

Des réactions négatives ont été observées chez certains abonnés de la page Facebook d’Apoutchou National, un blogueur ivoirien connu pour ses vidéos à succès sur les réseaux sociaux. En effet, une de ses publications en faveur du candidat du RHDP, Fabrice Sawegnon, aux municipales dans la commune de Plateau a suscité l’indignation de certains de ses abonnés.

Dans cette publication, Apoutchou National a exprimé son soutien envers le patron de Life TV en écrivant : « La commune du Plateau a besoin d’un nouveau visage. Plateau, on arrive, à bientôt. Fabrice Sawegnon ». Cependant, certains de ses abonnés n’ont pas apprécié cette prise de position en faveur de ce candidat et ont menacé de se désabonner de sa page.

« Apoutchou, je te le dis et répète, on t’aime beaucoup, mais ton parrain va se faire honnir au Plateau. C’est digba poto qui vous attend. Avec Jack Bauer on ne joue pas. Sans bruit. Ehouo toujours fort« , a commenté un internaute. Une réaction qui montre clairement que certains de ses abonnés ne partagent pas du tout son choix de soutenir Fabrice Sawegnon. En plus des commentaires désobligeants, d’autres ont carrément menacé de se désabonner de sa page Facebook la prochaine fois qu’il fera une publication pareille.

Pour rappel, Apoutchou National est un jeune Ivoirien vivant en France et comptabilise actuellement près d’un million d’abonnés sur sa page Facebook. Sa popularité est en partie due à ses vidéos virales sur les réseaux sociaux. Si cette prise de position en faveur d’un candidat politique devait lui faire perdre une partie de ses abonnés, cela pourrait avoir un impact sur sa notoriété. Mais pour l’heure, l’artiste zouglou a préféré ne pas répondre à la polémique.