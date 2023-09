Bénin : Zeynab Abib célèbre l’amour dans les Tissus Hollantex (vidéo)

- Advertisement -

Zeynab Abib, la célèbre musicienne béninoise, a ajouté une nouvelle dimension au monde de la musique en publiant son tout récent morceau intitulé « Odeka ». Dans son clip, elle met en avant l’amour à travers les magnifiques motifs Hollantex.

Dans cette vidéo, Zeynab nous transporte dans un voyage fascinant à travers la richesse de la culture africaine. « Odeka » peint un tableau vibrant de l’amour et du mariage, profondément ancrés dans les traditions africaines, en mettant en scène une cérémonie matrimoniale traditionnelle se déroulant dans un village. Cette cérémonie est accompagnée de rythmes envoûtants de tambours, de danses traditionnelles enchanteresses et de la splendeur de la mode « wax ».

Pendant toute la durée de la vidéo, il est impossible de ne pas remarquer la magnifique présentation des tissus Ankara éclatants fournis par Hollantex. La vidéo débute avec Zeynab qui porte un motif Hollantex d’un bleu vif, qui est également présent sur la pochette de la bande-son. Elle le porte comme une robe exceptionnelle, agrémentée élégamment de dentelle. Cette tenue semble refléter la tranquillité de l’amour profond décrit dans la chanson.

Le point culminant de la vidéo se produit lorsque Zeynab fait son apparition à l’écran, vêtue d’une robe aux larges motifs rouges et bleu foncé de la marque Hollantex. Pour compléter cette tenue saisissante, elle porte un foulard qui confère une touche de maturité et d’élégance à son allure. Cet ensemble vestimentaire véhicule l’intensité et l’excitation de l’amour adolescent.

Finalement, Zeynab opte pour le motif emblématique « Hollantex Regal Elegance » issu de la collection de danse de la marque. Elle arbore avec confiance ce motif vert, l’associant à un blazer Ankara classique, ce qui témoigne de son sens aigu de la mode.

Le choix de l’artiste de chanter en Mina, une déclinaison de son dialecte natal, le Fon, ainsi qu’en Ewe, une langue présente dans certaines parties du Ghana, a suscité une grande admiration et a suscité un vif engouement pour sa musique dans les régions avoisinantes du Togo et du Ghana. Cela témoigne indéniablement de la polyvalence de cet artiste qui continue à produire des chansons de grande qualité depuis trois décennies, et il semble que ce ne soit pas près de s’arrêter.

Pendant que la vidéo « Odeka » continue de susciter l’engouement du public, il est clair que Zeynab Abib démontre non seulement un talent musical exceptionnel, mais également une sensibilité en matière de mode qui la positionne comme une véritable référence en termes de style.

