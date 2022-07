Bénin: YEMALIN, la nouvelle sortie d’Ernest Sica Azatché

Après son succès éclatant obtenu avec le titre « MEILLEUR AMI », Ernest Sica Azatché revient à la charge avec un nouveau titre. Mise en ligne ce dimanche 17 juillet 2022, la nouvelle sortie de l’artiste tradi-moderne est intitulé « YEMALIN ».

Comme « MEILLEUR AMI », « YEMALIN » dénonce la méchanceté, la jalousie et les mauvais coups de l’Homme. « YEMALIN, ce morceau fait ressortir d’une part, les mauvaises intentions et pratiques des hommes relatives à l’ évolution et au bonheur de leurs semblables », a expliqué l’artiste.

Ce titre, invite également les uns et les autres à prendre des dispositions mentales et spirituelles pour anticiper sur les agissements des ennemis. « En d’autres termes , YEMALIN est un hymne incitant à la préparation aux défis et à la victoire sur le chemin de la réussite sociale », a précisé l’auteur.