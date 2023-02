Bénin: vous pouvez désormais faire des transactions entre vos comptes Coris Bank et Moov Money

Moov Africa Bénin a lancé officiellement son service Moov Banking en partenariat avec Coris Bank. Le partenariat a été scellé ce mardi 21 février 2023 à la direction générale de Moov Africa Bénin.

C’est officiel! Vous pouvez désormais faire des transactions entre vos comptes Moov Money et Coris Bank en toute sécurité. C’est une solution qui permet aux abonnés Moov Money et clients de Coris Bank de faire des opérations directes de leurs comptes sans se déplacer.

« Aujourd’hui, je suis vraiment très heureux et très honorer de lancer notre partenariat, je suis encore plus heureux de m’associer à une banque dynamique et discrète », a affirmé le Directeur général de Moov Africa Bénin, Omar Nahli. Selon lui, malgré son dynamisme, Coris Bank a opté pour la discrétion totale dans ses activités.

« Les gens, quand ils sont dynamiques, en général, ils font beaucoup de bruit et les gens sont discrets quand ça ne marche pas. C’est quelque chose que j’apprécie chez Coris Bank », a confié Omar Nahli qui pas caché son admiration pour la banque.

Faire avancer la digitalisation au Bénin

Le partenariat Moov Money – Coris Bank est l’aboutissement de plus de deux ans de travail ente les deux entreprises. « Ça fait plus d’un an, quasiment deux ans, qu’on est sur ce projet », a révélé Jean Jacques Golou, Directeur Général de Coris Bank International Bénin.

Pour lui, c’est un produit qui va simplifier la vie aux clients en ce sens qu’il va leur permettre de faire certaines opérations sans se déplacer, sans devoir venir en agence. « C’est une solution qui est moderne. Nous prenons le train en marche, je crois que nous sommes la cinquième ou la sixième banque à formaliser ce partenariat avec Moov », a-t-il expliqué.

Jean Jacques Golou se dit fièr de cette belle avancée pour Coris Bank et Moov Africa Bénin. « Nous travaillons ensemble à faire avancer la digitalisation au Bénin. A partir du moment où nous lançons ce produit, il faut considérer que ce produit est opérationnel. Donc, dès demain, tout client peut se présenter à l’agence, déjà pour se faire enrôler et ensuite, commencer à opérer, à partir de la syntaxe *855*1*3 puis 8 pour Coris Bank », a-t-il rassuré

Faciliter l’expérience client …

Le service Push and Pull Moov Money – Coris Bank à un double avantage. Vous pouvez débiter votre compte bancaire pour alimenter votre compte virtuel tout comme vous pouvez aussi débiter votre compte virtuel pour alimenter votre compte bancaire.

Pour en bénéficier, il faut avoir un compte bancaire à Coris et un compte Moov Money. « C’est une solution additionnelle, c’est une ouverture, c’est une flexibilité qui est offerte parce que nous, à la banque, nous avons des clients qui sont détenteurs de sim Moov. Donc, il faut pouvoir leur donner cette solution là. Vous savez, il y a des clients Moov Africa qui ont leurs comptes bancaires chez Coris. D’une manière ou d’une autre, les deux mondes se rejoignent pour faciliter la vie aux clients », a précisé le directeur général de Coris Bank, Jean-Jacques Golou.

Mieux, lorsque les banques sont fermés ou que les guichets ne sont pas fonctionnels, les utilisateurs du service Push and Pull Moov Money – Coris Bank peuvent profiter de cette liaison de leur compte bancaire à leur compte Moov money pour faire des opérations.