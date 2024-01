Bénin – Vodun Days: ce que Patrice Talon dit du budget des manifestations

- Publicité-

Le président Patrice Talon a accordé ce mercredi 17 Janvier un entretien spécial à des médias internationaux sur la première édition du vodun Days. Cet entretien ne permettra pas tout de même de connaitre le budget des manifestations officielles

Les 9 et 10 Janvier 2024, la ville historique de Ouidah a drainé des touristes locaux et internationaux autour de la première édition du festival « Vodun Days ». En marge des manifestations culturelles et cultuelles, le président Patrice Talon a reçu au palais de la présidence de la République, un panel de journalistes de la presse internationale à savoir Paris Match, AFP, Agence ECOFIN et VOA Afrique.

L’aspect culturel du vodun a été au cœur des échanges avec le président Patrice Talon. Cette première édition qualifiée d’édition test par le chef de l’Etat béninois, est une réussite en ce sens que le concept aux dires du président Patrice Talon a été adopté par les béninois.

L’entretien n’a pas permis de se faire une idée du budget alloué par le gouvernement pour les manifestations officielles. Face à la question du budget, le président de la République a préféré laisser le soin au comité d’organisation d’informer en son temps les béninois.

« Le budget, je ne saurais vous en parler. Ce n’est pas énorme, ce n’est pas énorme du tout« , a laissé entendre le président Patrice Talon. Patrice Talon

- Publicité-

Dans sa posture, le chef de l’Etat béninois semble indiquer que ce n’est pas le budget qui est important mais mais l’impact positif du festival sur le pays. Selon lui, l’Etat investit dans l’agriculture et dans bien d’autre secteurs et s’il faut tenir compte du caractère culturel du Vodun days, il faut retenir que c’est un investissement pour le pays.

Le chef de l’Etat rappelle que pour lui, le festival vodun Days a un aspect économique en ce sens qu’il permet de drainer des étrangers dans le pays, le Bénin est mieux connu, il y a un potentiel d’emplois … En somme, pour le président Patrice Talon, un investissement rationnel et rentable sur ce festival peut bien avoir un impact positif sur le pays.