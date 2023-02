Bénin: violente bagarre au concours Miss Influenceuse 2023, des Iphone volés

La première édition du concours Miss Influenceuse 2023 s’est soldée par une violente bagarre entre les candidates dans la nuit du vendredi 24 février 2023 au palais des congrès de Cotonou.

Annoncée en grande pompe sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook et largement sur Tiktok, la grande finale de la toute première édition du concours de beauté Miss Influenceuse au Bénin s’est tenue vendredi nuit. Les candidates, toutes des tiktokeuses ont participé chacune à toutes les parades avant qu’une bagarre ne s’éclate entre elles.

Dans les séquences diffusées sur Tiktok, on peut voir clairement une violente altercation entre les candidates et les membres de jury. La raison: ces derniers sont accusés de corruption et de mauvaise organisation dudit concours par certaines candidates qui prétendent avoir gagné le concours.

Selon les informations de la tiktokeuse la chocolette, plusieurs téléphones dont au moins trois Iphones ont été volés lors de la bagarre. Une honte pour le Bénin et les organisateurs de ce concours qui a connu la présence du chanteur Bénino-togolais Santrinos Raphael.