Bénin – Vente des biens de Sébastien Ajavon : Belmonde Z fait une doléance à Patrice Talon

Au lendemain de la mise en vente aux enchères des biens de l’opposant Sébastien Ajavon, le chanteur béninois Belmonde Z a fait une doléance au président Patrice Talon.

Le mercredi 15 février 2023, les biens de l’exilé politique Sébastien Ajavon ont été mis en vente aux enchères. L’annonce a été faite dans un communiqué signé des conseils de l’Etat qui précisent la vente aux enchères publique au plus offrant et au dernier enchérisseur de ces immeubles, au nombre de 18.

Selon ledit communiqué, la vente sera faite au cours d’une audience au Tribunal de première instance de Porto-Novo statuant en matière de vente sur saisie immobilière, le 14 mars 2023 à 8h 30.

Belmonde Z s’en mêle et lance un appel

Comme bon nombre de béninois qui n’ont pu rester indifférents à ce rebondissement de ce qu’on pourrait appeler « Affaire Sébastien Ajavon », le chanteur béninois Belmonde Z s’en est mêlé et a exprimé son « impuissance face à cette situation ».

Pour lui, seul Dieu et les mânes de « nos ancêtres » pourront donner le courage nécessaire à l’homme d’affaire et roi de la volaille Sébastien Ajavon. « Je garde encore grand espoir que Papa Patrice Talon et vous, allez faire la Paix pour le Bonheur de ce petit pays. Les Têtes couronnées , j’espère pouvoir compter sur vous….les confessions religieuses j’espère pouvoir compter sur vous…La Chancellerie…Maman Claudine Talon , c’est votre fils Belmonde Z qui ne connait peut-être pas le degré de la gravité des faits , qui implore votre indulgence dans cette histoire », a suggéré l’artiste.

Dans son message, Belmonde Z a imploré le Pardon du chef de l’Etat. « Utilisons le Pardon pour la joie de ce peuple , que tout ceux qui peuvent quelque chose pacifiquement dans ce sens, agissent en la faveur de ce peuple….Nous sommes Un, j’aime le Bénin et tous les Béninois. Nous sommes Un », a-t-il proposé en insistant que tout passe et ce temps passer aussi.

Une affaire de fraude fiscale …

A noter que Sébastien Ajavon est rattrapé par une fraude friscale. Dans cette affaire différente de celle de cocaïne, l’homme d’affaire avait été condamné à cinq ans de prison et un redressement fiscal de 160 milliards de francs CFA.

Actuellement en exil en France, l’ancien soutien du chantre de la rupture, Patrice Talon a écopé de 20 ans de prison ferme pour l’affaire dite de trafic de drogue et est actuellement sous le coup d’un mandat d’arrêté international.