Bénin: Vano n’exclut pas un featuring avec Axel Merryl, mais…

Vano Baby n’est pas contre l’idée d’une collaboration avec le jeune comédien et chanteur Axel Merryl, mais il met quelques réserves.

Reçu en live Tik Tok par Amiral mercredi soir, Vano Baby s’est prononcé sur la possibilité d’un featuring entre lui et Axel Merryl. Selon le rappeur, l’idée n’est pas mal ; mais il ne se voit pas en train de faire le premier pas pour un tel projet.

« Si je m’apprête d’Axel Merryl aujourd’hui et que je lui propose un projet, ce serait comme si je voulais gratter ses abonnés et ses vues », a expliqué Vano. Selon ses dires si Axel fait le premier pas et l’approche avec un projet de feat, il va adhérer avec plaisir.

De façon générale, Vano a signalé qu’il n’est pas souvent excité par des projets de featuring. « Mon plus gros problème à moi, c’est que je m’en fous de faire des collaborations. Il n’y a pas d’artiste qui m’impressionne. Déjà, mon public ne m’aime pas en featuring. Il me préfère plus en solo », a confié Vano, surnommé « le sorcier vivant ».

Pour rappel, Axel Merryl jouit actuellement d’une grosse audience à la suite de son clip à succès intitulé « Kimi ». Tournée en Côte d’Ivoire avec la participation active de plusieurs grands noms comme Gohou Michel, le clip a déjà fait plus de 4 millions de vues sur YouTube.

