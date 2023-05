Bénin: un réseau de présumés cybercriminels démantelé dans une prison

- Publicité-

Ce vendredi 26 mai 2023, le Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a mis plusieurs personnes sous mandat de dépôt dans une affaire de cybercriminalité. C’est son quotidien d’écouter des suspects dans le cadre de cette infraction, mais cette fois-ci, il s’agit des membres d’un réseau dirigé depuis un établissement pénitentiaire.

Démantèlement d’un réseau de présumés cybercriminels après plusieurs mois d’investigations menées par l’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC), la Brigade économique et financière (Bref) et la Criet. Selon Bip fm, environ 20 personnes ont été déjà interpellées pour « escroquerie, blanchiment et abus de fonction ».

Dans le lot des individus épinglés, 08 ont été mis sous mandat de dépôt. 2 autres sont poursuivis sans mandat et une dizaine de gardiens pénitentiaires sont gardés à vue. Selon les informations, ce réseau est composé de plusieurs personnes avec comme chefs de file, deux détenus.

- Publicité-

La grosse question qui se pose actuellement, c’est comment arrivent-ils à mener des activités de cybercriminalité et à coordonner les actions du réseau depuis la prison ? C’est pour élucider cet aspect du dossier que des gardiens pénitentiaires ont été appréhendés.

Mode opératoire du réseau…

La cible du réseau est constituée essentiellement de promoteurs d’établissements de transfert mobile d’argent. Les membres du réseau se présentent aux victimes comme des responsables de zone d’un opérateur GSM de la place.

Après la prise de contact, ils communiquent un code aux promoteurs. Un code qui est censé servir à l’actualisation de données, mais en réalité c’est pour vider le compte de ces derniers. Et ça ne rate pas. Une fois le code est inséré et l’opération lancée, ils constatent après la disparition de leurs sous. En d’autres termes, les comptes sont vidés.

- Publicité-

La justice aurait déjà enregistré des plaintes de près de 70 victimes.