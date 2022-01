Bénin: un redoutable cybercriminel en cavale depuis des années arrêté par l’OCRC

Après son arrestation, ses biens seraient mis sous scellés. Des immeubles, des parcelles et des voitures, des biens portant son nom sont saisis. Il faut dire que face au chômage qui frappe de plein cœur la jeunesse béninoise, la cybercriminalité semble devenir la porte de sortie de plusieurs d’entre elle. Malgré la multiplication des arrestations, de plus en plus de jeunes font de cette escroquerie leur activité quotidienne.

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.