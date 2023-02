Bénin: un mort dans un accident de la route à Zogbodomey

Un accident de la route s’est produit le samedi 18 Février à Zogbodomey, dans le département du Zou, causant la mort d’un jeune homme. Selon les informations recueillies, la victime circulait sur une moto et a perdu la vie sur le coup suite au choc.

L’accident mortel qui a coûté ce samedi la vie à un jeune homme s’est produit devant l’hôtel Ranho, un peu avant le carrefour Dako. Les circonstances exactes de l’accident ne sont pas encore connues, mais la police s’est rendue sur les lieux pour les constats usuels.

Les accidents de la route restent une préoccupation majeure dans le pays ces derniers temps du fait de leur fréquence et de leur gravité, avec des conséquences souvent tragiques pour les victimes et leurs familles. Il est donc important pour tous les usagers de la route d’observer la prudence, le respect des limites de vitesse, la vérification régulière de l’état de leur véhicule et le port du casque pour les motocyclistes. Ce sont là autant de mesures qui peuvent contribuer à prévenir les accidents de la route.