Bénin: un Français condamné à 7 ans de prison ferme pour cybercriminalité

Ce lundi 20 février 2023, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un ressortissant français à 07 ans de prison ferme et à 50 millions FCFA d’amendes. Le prévenu a été jugé pour des faits « d’escroquerie via internet ».

En détention provisoire depuis le 23 septembre 2022, Arnold L. C., de nationalité française, est désormais fixé sur son sort. Selon Libre Express, l’intéressé a été condamné à 07 ans de prison ferme et à 50 millions FCFA d’amendes pour escroquerie par le biais d’internet. Il doit également verser la somme de 68 millions FCFA au titre de dommages-intérêts.

Les faits reprochés au prévenu sont liés à un marché de climatiseurs sur le chantier des logements sociaux en construction à Abomey-Calavi. Selon Libre Express, Arnold Lionel C. a convaincu des chefs d’entreprises de l’obtention du marché d’installation de 50 000 climatiseurs dans les résidences en construction.

Dans la suite de sa manœuvre, il a proposé un système de sous-traitance pour lequel ses victimes lui ont viré deux fois la somme de 65 000 euros. Or, Arnold Lionel C. n’a jamais obtenu un tel marché.

Selon Zinfos, Arnold Lionel C avait été déjà condamné en novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis à La Réunion (France) pour avoir escroqué le comptable du Lycée « La Renaissance ». Il avait été condamné à « payer 1,5 million d’euros de dommages et intérêts solidairement avec l’ancien comptable ainsi qu’à une lourde peine : 4 ans de prison, dont 1 avec sursis ».