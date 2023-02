Bénin: un « fait majeur » s’est produit en Conseil des ministres suite au drame de Dassa

Après les informations officielles communiquées sur l’accident de Dassa-Zoumè dans le compte-rendu du Conseil des ministres du mercredi 1er février 2023, le Porte-parole du gouvernement est revenu sur cette actualité. Face à des journalistes, Wilfried Léandre Houngbédji a évoqué un « fait majeur » qui s’est produit en Conseil des ministres suite à ce drame.

Le président Patrice Talon n’est pas resté indifférent au drame survenu à Dassa comme le pensent certaines opinions. Selon le Porte-parole du gouvernement, toutes les actions engagées dans le cadre de cet accident mortel ont bénéficié d’une implication personnelle du Chef de l’Etat. Mais ce n’est pas tout. « Fait majeur, qui ne doit pas échapper aux observateurs que vous êtes, c’est la première fois, depuis avril 2016, que le Conseil des ministres observe une minute de silence pour des décès », a-t-il confié aux journalistes.

Selon le Porte-parole du gouvernement, cette pratique avait été stoppée depuis 2016, à l’avènement du régime de la rupture. Il a donc fallu ce drame pour y revenir plus de 6 ans après. « Cette pratique a disparu depuis et vous n’en avez pas connu. Mais ce drame a fait que le Chef de l’Etat a invité le Conseil des ministres à observer une minute de silence en mémoire de nos compatriotes décédés », a-t-il avancé.

Wilfried Léandre Houngbédji a fait tout ce développement suite à la question des journalistes sur le silence du Chef de l’Etat. En effet, après le drame, le président Patrice Talon n’a pas pris la parole publiquement pour présenter ses condoléances aux familles éplorées et à la nation. Dans l’opinion, certains ont estimé que c’est la moindre des choses que le président aurait pu faire. Mais Pour le Secrétaire général adjoint du gouvernement, « il y a dix mille manières de prendre la parole » et celle choisie par Patrice Talon, c’est de donner des instructions pour une prise en charge des rescapés et la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité routières.

Pour rappel, l’accident a causé la mort de 20 personnes sur place dont 19 calcinées. Mais depuis le 29 janvier, le bilan s’est alourdi. Selon le Porte-parole du gouvernement, des cas de décès (au moins 4) ont été signalés dans le rang des rescapés.