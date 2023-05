Bénin: un couple arrêté pour cybercriminalité à Abomey-Calavi

- Publicité-

La police Républicaine a interpellé un couple pour cybercriminalité dans la commune d’Abomey-Calavi. L’homme et sa compagne sont accusés de mener des activités de cyber-arnaque.

Accusé des faits de cybercriminalité, un couple a été appréhendé à Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées par Le Potentiel, les intéressés seraient spécialisés dans les procédures de retrait des butins des autres cyberarnaqueurs.

Le couple serait aussi connu dans la cyber-arnaque à travers des annonces et publications d’offres et de prêts fictifs sur Internet afin de soutirer de l’argent à leurs victimes. Le Potentiel rapporte que lors de leur interpellation, la police a découvert une forte somme, des véhicules et des gris-gris.

La femme et son conjoint sont gardés à l’Office central de répression de la Cybercriminalité (Ocrc), en attendant leur présentation au Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).