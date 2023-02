Bénin: un ancien CA interpellé pour vol d’énergie électrique de la SBEE

Dans la Commune de Djougou, un ancien chef d’arrondissement (CA) et six autres personnes ont été interpellés et déposés en prison dans un dossier de trafic de compteur et de vol d’énergie électrique.

Un ancien chef d’arrondissement à Djougou est au cœur d’une affaire de trafic de compteur et de vol d’électricité de la société béninoise d’énergie électrique. Le réseau constitué de plusieurs personnes a été démantelé la semaine dernière par les éléments de la police républicaine.

En effet selon les informations de « L’Investigateur », l’ancien chef d’ arrondissement a été interpellé et gardé à vue le 31 Janvier dernier avec six autres personnes impliquées dans une affaire de trafic du compteur de la société béninoise d’énergie électrique (SBEE).

Présentés le Mardi 7 Février au procureur de la République, ils ont été déposés en prison. Certains membres du réseau ont pris la clé des champs et sont toujours recherchés par les éléments de la police républicaine.