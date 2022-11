Bénin: Togbin va bientôt abriter un centre hospitalier universitaire, de la Mère et de l’Enfant

En conseil des ministres ce mercredi 23 Novembre 2022, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la construction d’un centre hospitalier universitaire de la mère et de l’enfant à Togbin.

En vue de favoriser une prise en charge médicale optimale pour tous, le Gouvernement, à la suite d’une revue de la carte sanitaire de notre pays, a décidé de poursuivre la modernisation des infrastructures et du plateau technique, d’optimiser les ressources matérielles, financières et humaines et d’élever la qualité des services des soins offerts aux populations.

Ainsi, dans les départements de l’Atlantique et du Littoral, il est apparu que les établissements hospitaliers sont actuellement débordés et les domaines sur lesquels ils sont implantés n’offrent pas de grandes possibilités d’extension et de développement de pôles de spécialités médico-chirurgicales.

Pour résoudre cette situation, le chef de l’Etat a prévu dans son Programme d’Action 2021-2026, la construction sur un même espace, d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant avec pour finalité d’améliorer les capacités d’accueil, de développer des pôles de spécialités, puis de faciliter la référence et la contre référence.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 22 Novembre 2022, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec des groupes spécialisés ayant de solides expériences, pour l’exécution des missions de maîtrise d’œuvre et de conduite d’opération dans le cadre de la réalisation de ce projet de construction d’un Centre hospitalier universitaire général et d’un Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant.