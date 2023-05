Bénin-Super Ligue Pro: Coton FC chez le vice-champion, le programme de la 16è journée

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce weekend, comptant pour la 16è journée de la Super Ligue Pro. Buffles-Coton et Dragons-Loto-Popo sont notamment les affiches du jour.

Après quelques jours de pause, la Super Ligue Pro du Bénin reprend ses droits. Ce weekend se tiendra les rencontres de la 16è journée du championnat. 5 matchs se disputeront ce samedi à travers les pelouses béninoises. À Adjohoun, l’équipe Asvo, actuellement 7ème, affrontera Bani-Gansé (9ème). La rencontre entre les Cavaliers Fc (12ème) et les Requins Fc de l’Atlantique (10ème) se déroulera à Nikki.

À Aplahoué, un duel opposera les 6ème et le 3ème, à savoir Dadjè Fc et Ayéma Fc. Buffles Fc, classé 16ème, aura une tâche difficile puisque les vice-champions en titre recevront à Parakou le leader au classement, Coton FC. Un gros défi pour l’équipe nordique en quête de victoire pour se rapprocher de l’élite. Dans le même temps, Loto-Popo, qui occupe actuellement la deuxième position, affrontera les Dragons Fc de l’Ouémé, la lanterne rouge du championnat.

Ce 16è acte se clôturera dimanche avec trois matchs à l’affiche. En bas du tableau, AS Cotonou tentera de prendre les trois points de son opposition face à Damissa au stade René Pleven. Sur le stade de Toffo, Aspac sera face à As Takunnin. Enfin, l’équipe de Ja Kétou (Jak) jouera contre Dynamo d’Abomey à Kétou, avec la victoire comme objectif.

Le programme de la 16è journée:

13/05/23

Loto-Popo vs Dragons

Grand-Popo

ASVO vs Bani Gansè

Adjohoun

Cavaliers vs Requins

Nikki

Dadjè vs Ayéma

Aplahoué

Buffles vs Coton

Parakou

14/05/23

ASPAC vs Takunnin

Toffo

JA Kétou vs Dynamo Ab

Kétou

AS Cotonou vs Damissa

Cotonou 2

