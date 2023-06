Bénin – Sénégal: le programme de ce vendredi (veille du match)

-Publicité-

Le Bénin et le Sénégal s’affrontent ce samedi au stade Général Mathieu Kérékou, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et déjà, un emploi du temps chargé attend les Lions et les Guépards ce vendredi, veille de la rencontre entre les fauves.

C’est un marathon qui attend les Lions et les Guépards ce vendredi, veille de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023 entre le Bénin et le Sénégal. Les deux équipes s’affrontent en effet ce samedi 17 juin 2023 à Cotonou, au stade Général Mathieu Kérékou.

Sadio Mané et ses coéquipiers sont attendus au Bénin ce jour aux environs de 12 heures. Les champions d’Afrique sénégalais vont effectuer la traditionnelle séance de reconnaissance du terrain dans la soirée du vendredi à 20h. Mais avant, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé sera face à la presse à 19h30 pour la conférence de presse d’avant-match.

Du côté des Guépards, conformément au calendrier établi par la FBF, le sélectionneur Gernot Rorh sera en conférence de presse d’avant match avec un joueur de son choix un peu plus tôt ce même vendredi à 18h 30. Ensuite, les Guépards vont tenir une dernière séance d’entraînement à 19h et 15 minutes ouvertes à la presse.

Pour rappel, le match Bénin-Sénégal est prévu demain soir, à partir de 20 heures (GMT+1). L’entrée au stade est gratuite, sur présentation d’une carte d’accès. Les tickets sont retirés sur plusieurs sites déjà ce vendredi 16 Juin 2023, de 9h00 à 17h00 et le samedi 17 Juin 2023, de 9h00 à 12h00.

