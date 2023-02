Bénin: Sabi Korogoné confirme l’éjection d’Expérience Tèbè de la présidence du MPL

Sabi Sira Korogoné s’est publiquement prononcé sur la crise qui secoue le parti Mouvement Populaire de Libération (MPL), dont il a été le premier président. Au micro de Bi News, il a fait savoir que c’est un calme apparent qui règne actuellement au niveau du parti. Une façon de dire que la crise est toujours là.

Selon Sabi Sira Korogoné, Expérience Tèbè n’est plus le président du MPL. Il s’est accordé avec le Comité de crise pour dire qu’Exprience Tèbè a été suspendu pour « faute lourde ». « Ils (membres du Directoire) ont tenu une réunion et Expérience Tèbè a été suspendu. Les textes le permettent. Il y a eu faute lourde et ils ont suspendu Monsieur Tèbè ».

L’homme de l’initiative de Nikki et président d’honneur du MPL a fait savoir que jusqu’à nouvel ordre, c’est le Comité de crise qui dirige le parti. « Une deuxième décision a été prise pour mettre en place un comité de crise qui a l’obligation de conduire le MPL à son premier congrès ordinaire », a déclaré Sabi Sira Korogoné.

« Le MPL n’est pas un groupe d’amis »

Pour Sabi Sira Korogoné, il n’y aura pas de combat entre protagonistes. Selon ses dires, le MPL n’est pas une propriété privée et personne ne devrait s’y accrocher. « Le MPL n’est pas un groupe d’amis », a-t-il martelé.

Par ailleurs, il a reconnu que la crise est toujours présente même s’il y a une sorte de calme apparent. « Je ne crois pas que la tempête soit passée », a dit Sabi Sira Korogoné.

Sur les causes de la crise, Korogoné dit avoir mené des démarches personnelles pour en savoir plus. Mais jusqu’à maintenant, il n’a pas eu gain de cause. Qui a financé le parti pour les législatives ? Quel le montant donné ? Combien a été dépensé et combien reste dans la caisse ? Il s’agit là des questions de Korogoné adressées aux protagonistes.

Pour rappel, Expérience Tèbè est accusé par certains membres du Directoire de mauvaise gestion financière. Il aurait fait une gestion opaque et non transparente des fonds reçus de la part des partenaires dans le cadre de la participation du parti aux élections législatives.