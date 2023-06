Bénin – Qualité des prestations au CNHU: Benjamin Hounkpatin attendu au parlement

La qualité des prestations au centre national hospitalier et universitaire (CNHU) de Cotonou préoccupe la représentation nationale. Dans une série de questions adressées au gouvernement, le député Dakpè Sossou veut davantage être informé sur le fonctionnement de centre sanitaire de référence dans le contexte de réforme du système sanitaire.

Dans le cadre du contrôle de l’action gouvernementale, le député Dakpè Sossou avait saisi le gouvernement par une série de questions sur le fonctionnement et surtout sur la qualité des prestations offertes dans l’hôpital de référence. Les questions de l’élu de la 18è circonscription électorale sont programmées pour ce mercredi 21 juin 2023.

Pour éclairer les honorables députés sur cette question d’actualité, le ministre de la santé publique, benjamin Hounkpatin est invité ce jour par le bureau de l’Assemblée nationale pour apporter des réponses aux préoccupations du parlementaire.

Les questions de Dakpè Sossou au gouvernement

Questions orales avec débat

(Article 110 du règlement intérieur de l’Assemblé nationale)

Objet : la qualité des prestations au CNHU dans le cadre des réformes du système sanitaire

Créé le 30 octobre 1962 pour une capacité de 350 lits, l’Hôpital « 350 lits » est devenu Centre National Hospitalier et Universitaire de Cotonou (CNHU-C) depuis le 10 janvier 1973. Il a pris le statut d’Office à caractère social et scientifique le 13 mai 1991 et est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

A la mort du Premier Président de la République, son Excellence Hubert Koutoukou MAGA sous le mandat duquel l’hôpital a vu le jour, il a été baptisé CNHU Hubert K. MAGA. Le CNHU de COTONOU d’hier à aujourd’hui a traversé de grands moments. Avec ces différentes mutations visant l’amélioration continue de la qualité de ses prestations, le plateau technique, les conditions logistiques et le personnel ont connu un progrès significatif et qui fait de cet hôpital, la seule structure sanitaire de référence dans notre Pays.

Même si les derniers bilans techniques et financiers notent une certaine amélioration évidente dans la qualité de la prise en charge, les avis des bénéficiaires des services de ce centre de référence restent très variables, soit parce qu’ils ont perdu confiance, soit parce que la mémoire collective se refuse d’intégrer les nouvelles évolutions positives.

Le volume des plaintes ne cesse de s’accroître malgré toutes les dispositions prises par les responsables administratifs de cette structure. Tout en félicitant le gouvernement pour les progrès accomplis ces dernières années, je voudrais m’inquiéter des faiblesses du système et me permettre de lui adresser ces quelques questions orales avec débat afin que des mesures plus efficaces soient prises pour la satisfaction des besoins en santé des usagers de cet établissement de référence.

1- Quelles sont les mesures envisagées par le gouvernement pour améliorer les conditions d’hébergement des usagers de ce centre ? L’hospitalisation dans des cabines communes n’augmente-t-elle pas le risque de maladies nosocomiales ? Pire, l’insuffisance d’hygiène et la vétusté du matériel dans les locaux de kinésithérapie et des urgences ne sont-ils pas de potentiels facteurs d’exposition et de vulnérabilité pour l’état de santé des patients de cet hôpital ?

2- Les réformes en cours contribueront-elles à une amélioration des conditions logistiques d’hébergement afin de faciliter le séjour des patients dans cet hôpital de référence ? Le Gouvernement envisage-t-il augmenter la capacité d’accueil de cet hôpital ? Si oui, dans quelles proportions et avec quel dispositif ?

3- Comment se réorganise la prise en charge des indigents de ce centre pour éviter des situations d’exéat forcé ou d’expulsion pure et simple de malades incapables d’honorer la facture de leur séjour au centre ?

4- Entre autres, comment s’opère la prise en charge sanitaire du personnel de ce centre notamment les contractuels et occasionnels qui font partie des plus exposés et des plus fragiles des différentes catégories d’agents du centre ?

5- Comment s’organisent et se réalisent les évacuations sanitaires au Bénin pour les patients nécessitant cet exercice ? Quelles en sont les dimensions et les réalités factuelles ?

6- Combien l’Etat dépense-t-il annuellement pour couvrir les charges inhérentes aux évacuations sanitaires au Bénin ?

7- En thème de coût- efficacité, quel est le nombre de patients ayant bénéficiés d’évacuation sanitaire avec satisfaction ? Cette politique est-elle avantageuse pour l’Etat et pour les patients ?

8- Que prévoit le Gouvernement pour améliorer la prise en charge des personnes dialysées ?

9- Quelles sont enfin les mesures prises par le gouvernement pour que le nouvel hôpital de référence d’Abomey-Calavi ne tombe dans les mêmes travers (Conditions d’hébergement, transports des patients des centres secondaires au centre de référence, matériels roulants médicalisés, etc …) ?

Honorable Dakpè SOSSOU