Bénin – Promotion des PME: 07 agences dissoutes par le gouvernement, un guichet unique créé

Ce mercredi 23 mars 2022, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres de la création de l’Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME). Il s’agit d’un véritable guichet unique, qui a induit la dissolution de sept (07) agences intervenant dans la promotion des PME.

Pour la promotion des Petites et Moyennes Entreprises (PME), le gouvernement crée un guichet unique. Dénommé Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises (PME), ce guichet unique « aura vocation à fédérer l’ensemble des interventions des structures actuelles, avec un mécanisme de financement adapté aux micro, petites et moyennes entreprises ».

Spécifiquement, le rôle de l’Agence de Développement des Petites et Moyenne Entreprises (PME) consistera à :

orienter et suivre ces entreprises vers les meilleures opportunités d’assistance et de financement aux plans local, sous-régional et international ;

être l’interface entre les PME existantes ou celles nouvellement créées et l’Etat ;

recenser et accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance;

identifier et mettre en œuvre des mesures de soutien ou d’aide à la restructuration et au développement des entreprises, notamment celles en difficultés ;

promouvoir des outils et produits financiers adaptés aux besoins des PME ;

analyser les performances de structures et programmes d’appui.

A travers cette réforme, le gouvernement dit vouloir :

assurer la lisibilité des interventions de l’Etat au profit des entreprises cibles ;

des interventions de l’Etat au profit des entreprises cibles ; rationaliser les différents outils et instruments mis en place par l’Etat en soutien à la promotion du secteur privé en général ;

simplifier l’organisation des structures de gouvernance et améliorer la couverture territoriale.

Sept (07) agences dissoutes

Selon le relevé du Conseil des ministres, la création de l’Agence de Développement des Petites et Moyenne Entreprises et des réformes engagées au profit de la promotion des PME nécessite la dissolution de certaines structures, qui intervenant dans le domaine. Ainsi, la dissolution des agences suivantes a a prononcée.