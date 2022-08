Bénin: présents aux manifestations du 1er Août, Soglo et Yayi jouent la carte de la prudence

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi étaient ce matin à l’esplanade des Amazones où se sont déroulées les manifestations officielles de la fête du 1er Août. Mais à l’issue des cérémonies, les deux anciens chefs d’Etat se sont abstenus de donner leurs impressions à chaud.

Si l’ancien président Thomas Boni Yayi a trouvé une échappatoire pour se soustraire des micros des confrères de la radio nationale, le vice président du forum des anciens chefs d’Etat d’Afrique, Nicéphore Soglo a fait l’option du silence face aux tentatives des journalistes de recueillir ses impressions.

Du reste, l’ancien président Thomas Boni Yayi n’a pas refusé de donner ses impressions. Il a simplement fait la promesse de le faire bientôt dans une émission spéciale sans aucune autre précision. Une posture des deux anciens chefs d’Etat que d’aucun qualifient de « prudence politique ».

Soglo et Yayi jouent-ils à la carte de la prudence ?

Peut-on comprendre par l’option de ces deux anciens présidents de la République, une attitude prudente ? Qu’il vous souvienne que depuis quelques années, les deux hommes d’Etat sont en froid avec le président Patrice Talon avec qui ils ne partagent pas la vision politique.

En conséquence, les deux anciens présidents de la République boycottent depuis quelques années les invitations du gouvernement pour participer aux manifestations officielles de la fête du 1er AOût.

Leur présence ce lundi 1er Août 2022 aux côtés du président de la République fait suite à l’audience que ce dernier leur a accordée quelques semaines auparavant. Le but en effet de ces audiences au palais de la République était de travailler pour l’apaisement du climat politique.

Il avait donc des efforts à faire de part et d’autres. Ce qui est le plus attendu du côté du président de la République est la libération des prisonniers politiques notamment de Reckya Madougou et de Joel Aïvo et le retour au pays des exilés.

A quelques jours de la fête nationale, le gouvernement a posé des actes forts avec la libération d’une trentaine de personnalités et activistes politiques emprisonnés pour des faits jugés attentatoires à l’Etat de droit.

Ce début d’actes qui contribuent au dégel de la crise sociopolitique semble ne pas être satisfaisant pour les anciens chefs d’Etat. En acceptant d’être aux manifestations officielles de ce matin, c’était semble-t-il, pour honorer leur part du contrat en attendant que le chef de l’Etat aille plus loin dans ses engagements.

Conscient de l’image que leur présence projette à l’international, il semble qu’ils ne veulent pas aller plus loin en faisant des déclarations fracassantes où ils se sentiront obligés de vanter les mérites du pouvoir en place alors qu’ils n’ont encore aucune garantie du retour des exilés politiques au Bénin. Ils jouent sans doute la carte de la prudence, conscients qu’en face d’eux tout est fait à dessein et tout se calcule au millimètre près.