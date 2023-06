Bénin: poursuivie pour détention de drogue du violeur, une Vietnamienne relaxée

- Advertisement -

Retournement de situation dans le dossier de la Vietnamienne poursuivie devant la Criet pour détention de drogue du violeur. Alors que le ministère public avait requis 5 ans de prison contre elle, le juge a ordonné sa relaxe.

Poursuivie pour détention de la « drogue du violeur », une Vietnamienne relaxée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Selon Bip fm, le verdict du juge en charge du dossier est tombé ce lundi 26 juin 2023. Il a prononcé la relaxe des fins de toutes poursuites contre la mise en cause et la restitution des scellés.

Elle avait été interpellée à l’aéroport de Cotonou avec un colis identifié comme la « drogue du violeur ». Le produit était soigneusement dissimulé dans une poupée. Dans sa requisition, le ministère public avait réclamé 5 ans de prison dont 03 fermes contre la Vietnamienne.

- Publicité-

Aux dernières nouvelles, plusieurs analyses effectuées auraient indiqué que le produit arraisonné n’est pas du stupéfiant.

Articles similaires