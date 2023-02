Bénin: pour rendre visite à Joël Aïvo, Richard Boni suggère une stratégie aux députés LD

Les députés du parti Les Démocrates (LD) ont dit avoir été empêchés de rendre visite à Joël Aïvo à la prison civile de Cotonou où il est détenu depuis avril 2021. Ce refus surprenant des responsables de l’établissement pénitentiaire a suscité des réactions dont celle de Richard Boni Ouorou. Dans un post publié dans la soirée du jeudi 09 février 2023, il a suggéré une stratégie aux nouveaux élus de l’opposition.

« Vous voulez aller voir Joël Aïvo et on vous a refusé de le voir ? Il faut arrêter les conneries ! », a lancé le politologue à l’entame de son message. A défaut d’un permis de visite qui leur aurait été exigé, Richard Boni Ouorou pense que les députés LD peuvent procéder autrement.

« Lundi matin, après votre installation le dimanche, faites une délégation, bardée de vos attributs et présentez vous à la prison civile de Cotonou en tant qu’élu.e.s (député.e.s) du peuple en fonction et si un salarié ose vous interdire l’accès, là, on avisera ! », a-t-il suggéré aux parlementaires de l’opposition

Il convient de souligner qu’avant la prison civile de Cotonou, les députés LD s’étaient rendus à Missérété pour rendre visite à Reckya Madougou.l, détenue depuis mars 2021.