Bénin: Philippe Troussier pressenti à la tête des Guépards

Ancien entraineur de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique du Sud, Philippe Troussier est annoncé à la tête des Guépards du Bénin en remplacement de Moussa Latoundji dont le coaching sur le banc béninois est de plus en plus décrié.

A Rabat au Maroc où il affronte avec les Guépards les Barea de Madagascar en match amical ce mardi, Moussa Latoundji vit-il ses derniers jours sur le banc béninois? Décrié pour son coaching et ses choix tactiques à la tête de l’équipe nationale qui reste sur trois défaites consécutives-face au Sénégal (1-3) et Mozambique (0-1) en éliminatoire de la CAN 2023 (reportée à 2024) et contre la Mauritanie (0-1) en amical, le technicien béninois pourrait vider le plancher à la fin de la trêve internationale.

Et déjà, la presse locale annonce le nom de son futur remplaçant. D’après plusieurs sources dont la Guérite TV Monde, il s’agirait de Philippe Troussier. Agé de 66 ans, le technicien français traine un CV impressionnant. Ancien arrière de Choisy-le-Roi et du FC Rouen, le Français a coaché en Côte d’Ivoire, en Afrique du Sud, au Japon, en Chine et à l’OM.

Sa plus grande réussite fut sa qualification avec l’équipe nippone en huitième de finale de finale de la Coupe du monde 2002. Son officialisation en tant que nouveau sélectionneur national du Bénin devrait se faire dans les prochains jours, à en croire la source ci-dessus citée.