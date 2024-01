Bénin: Patrice Talon justifie l’absence des Guépards à la CAN 2023 et fait une promesse

-Publicité-

Au micro de Brut Afrique, Patrice Talon a évoqué l’absence des Guépards à la CAN 2023, non qualifiés pour la phase finale de la 34è édition du tournoi africain. Et le chef de l’Etat a fait une promesse aux passionnés du foot béninois pour les prochaines éditions.

Absent lors de la 33è édition en 2021 au Cameroun, le Bénin ne sera pas non plus à la CAN 2023 en Côte d’ivoire. Les Guépards ont été recalés à l’issue des phases éliminatoires où ils ont fini troisième derrière le Mozambique. Un parcours raté des Béninois pourtant logés dans un groupe L abordable avec le Sénégal et le Rwanda notamment.

Mais comme pour leur campagne en 2021, les quarts de finalistes de la CAN 2019 se feront éliminer lors de la dernière journée. Une habitude pour la team Bénin qui ne sait visiblement pas apprendre de ses erreurs malgré les changements d’entraineurs opérés pour permettre aux Fauves d’atteindre leur objectif.

Mais pour Patrice Talon, ces échecs successifs de la sélection nationale ne sont pas seulement imputables aux joueurs, encore moins aux différents staffs techniques qui se sont succéder sur le banc des Guépards. Dans une interview accordée à Brut Afrique en marge de la fête du Vodun (Vodun Day), le chef de l’Etat attribue cette baisse de performance du onze national à un manque de soutien adéquat des pouvoirs publics en matière d’organisation, de développement et d’investissements nécessaires pour le sport dans le pays.

«Le parcours de l’équipe nationale du Bénin ces temps a pu montrer des signes d’essoufflement. La pratique du sport de manière générale au Bénin n’a pas reçu le soutien approprié des pouvoirs publics pour son organisation, son développement et les investissements requis», a déclaré Patrice Talon.

Certes, de colossaux efforts ont été fournis ces dernières années, avec notamment la construction d’infrastructures sportives et la subvention aux fédérations et associations sportives dont la cagnotte est pratiquement doublée chaque année, « mais nous sommes conscients qu’il nous reste beaucoup à faire » pour voir le Bénin figurer parmi les meilleures équipes du continent, a assuré le locataire de la Marina.

Avant de faire une promesse au peuple béninois pour les futures éditions de la Coupe d’Afrique. «Mais dans les prochaines éditions de la CAN, le Bénin sera toujours présent», a-t-il conclu. En attendant peut-être le Bénin se qualifier pour la prochaine CAN en 2025 au Maroc, les passionnés du foot africain vont se délecter de l’édition 2023 en Côte d’ivoire qui s’ouvre ce samedi, avec en levée de rideau un choc entre les Eléphants et les Djurtus de la Guinée-Bissau. Un match prévu ce soir au stade Alassane Ouattara, à partir de 21 heures (GMT+1).

🇧🇯 L'importance du Vodun, des traditions, le foot… On a croisé le président @PatriceTalonPR à #Cotonou, juste après sa participation au #festival @vodundays.

Et voici ce que ça a donné.#CAN2024 #CAN2023

🎥 @CKogbi pic.twitter.com/qlnMzJ2R79 — Brut Afrique (@BrutAfrique) January 12, 2024