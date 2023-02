Bénin – Parlement: passe d’armes entre Nourenou Atchadé et Louis Vlavonou

Les députés de la 9e législature sont retournés à l’Assemblée nationale ce mardi 14 février pour l’installation des commissions techniques et la déclaration de formation des groupes parlementaires. Au cours de cette séance, certaines dispositions du Règlement intérieur ont divisé le président de l’Assemblée nation Louis Vlavonou et l’opposant Nourenou Atchadé.

Le ton est légèrement monté entre le député démocrate Nourenou Atchadé et le président de l’Assemblée nationale. Les députés ne se sont pas accordés sur l’interprétation des dispositions du Règlement intérieur portant sur la déclaration de constitution des groupes parlementaires.

En effet, le président du parlement a fait constater que lors de sa déclaration de formation de groupe parlementaire, Nourénou Atchadé n’a pas dévoilé le Bureau du groupe parlementaire « Les Démocrates ». A cette déclaration, le député opposant a très vite pris la parole. Trop sûr de lui, Nourenou Atchadé s’est mis à lire l’article 24 du Règlement intérieur pour contester l’observation du député de la mouvance. Selon Atchadé, cette disposition ne fait pas obligation au groupe de présenter son Bureau lors de la déclaration.

Louis Vlavonou revient à la charge…

A la suite de la réaction de Nourenou Atchadé, le président de l’Assemblée nationale a répliqué avec un ton ferme. « Je vous invite humblement et très respectueusement à ne pas lire le règlement intérieur de façon parcellaire et partielle, de lire ça dans un contexte global. Vous ne pouvez pas lire l’article 24 et omettre ce que dit l’article 25 », a-t-il déclaré.

Pour Louis Vlavonou, ce sujet ne devrait pas donner lieu à une polémique. « On ne va pas pinailler sur des détails. Le Règlement intérieur, c’est un tout. C’est un ensemble et les textes se tiennent. Si vous ne voulez pas déclarer les membres de votre Bureau, il n’y a pas de problème, on avisera. Mais je vous invite à respecter l’article 25 », a martelé le président du parlement pour mettre fin au passe d’armes.