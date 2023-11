Bénin: Madano réchauffe le Primud 2023 avec son coup de foudre « Les choses de l’amour »

- Publicité-

Seul artiste béninois à avoir été invité au Primud 2023, le chanteur Madano a offert une prestation époustouflante le dimanche 9 novembre 2023 au Sofitel Ivoire, en présence d’un parterre de personnalités venues soutenir la musique africaine.

Le dimanche dernier, Madano, un artiste chanteur béninois révélé grâce à son tube « les Choses de l’Amour », a créé une atmosphère inoubliable lors de sa prestation au Primud 2023.

Avec la clôture de la cérémonie suivie de l’interprétation de son hit intemporel « les choses de l’amour », Madano a su réchauffer le cœur du public présent. Qu’il s’agisse de la salle de concert ou des réseaux sociaux, sa performance a fait grand bruit.

Madano, nouvelle coqueluche de la musique béninoise

Depuis 2022, Madano est devenu la nouvelle coqueluche de la musique béninoise. Son titre « les Choses de l’Amour » a marqué le début de sa carrière et lui a valu une renommée instantanée. Récemment, il a sorti le single « Bonbon » qui a confirmé son talent artistique et sa diversité musicale.

- Publicité-

L’originalité de Madano réside dans son style afrobeat en français, une combinaison rare qui lui permet de se démarquer. Son titre « les Choses de l’Amour » tourne en boucle, démontrant sa créativité et son talent indéniable. L’animatrice radio sur RFI et France 24, Juliette Fievet, a d’ailleurs commenté : «Si je vous dis les Choses de l’Amour, vous l’entendrez tourner, parce que son titre tourne, il a su créer son propre style, Madano fait de l’afrobeat en français, ce qui est rare, et pourtant il déchire ! ».

Du label Giant Industry à La Centrale Company

Depuis quelques années, Madano est sous contrat avec le label Giant Industry, et depuis trois mois, La Centrale Company de Richard Flash gère ses bookings. Cette collaboration prometteuse a permis à Madano de se hisser au sommet de la scène musicale béninoise.

Madano est indéniablement un artiste talentueux et polyvalent. Son ascension fulgurante lui permet de laisser une empreinte indélébile dans le paysage musical du Bénin et au-delà. Mais que réserve l’avenir pour Madano ? Une chose est certaine : son succès est loin d’être éphémère.