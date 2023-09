Bénin: l’UPR salue la promptitude du gouvernement suite au drame de Sèmè

- Publicité-

L’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) a réagi au drame survenu à Sèmè-Kraké, qui a fait plus de 30 morts. Dans un communiqué publié au lendemain de l’incendie, ce parti de la mouvance présidentielle a salué la prompte réaction du gouvernement.

Aux premières heures de l’incendie meurtrier survenu à Sèmè-Kraké, dans un entrepôt d’essence de contrebande, une délégation gouvernementale s’est mobilisée pour régler les premières questions urgentes. Une promptitude qui n’est pas passée inaperçue aux yeux du parti UP le Renouveau.

« L’UP le Renouveau reste admirative face à la promptitude et à la sollicitude du gouvernement aux côtés des victimes. », a indiqué le président du parti, Joseph Djogbénou. Il invite le gouvernement à « élucider très rapidement les circonstances et les causes de cet incendie dramatique. »



Par ailleurs, l’UP le Renouveau encourage le gouvernement à poursuivre les efforts pour une réorganisation et un meilleur encadrement de la commercialisation des produits pétroliers.