Bénin : l’UPR réagit à “la nomination de ses membres” dans le gouvernement Wadagni

L’Union Progressiste le Renouveau (UPR) a réagi à la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni . Dans un communiqué signé par son président Joseph Djogbénou , le parti de la mouvance présidentielle salue notamment “la nomination de ses membres” au sein de la nouvelle équipe gouvernementale.

L’Union Progressiste le Renouveau (UPR), premier parti de la coalition au pouvoir au Bénin, a publié mardi 26 mai un communiqué signé de son président Joseph Djogbénou saluant la formation du premier gouvernement du président Romuald Wadagni, nommé le 24 mai selon le décret n°2026-314. Le parti de la mouvance présidentielle y félicite le chef de l’État pour la mise en place d’une équipe de 24 membres et se réjouit de « la nomination de ses membres » au sein du nouvel exécutif, sans préciser le nombre ni les noms des personnalités concernées.

Le communiqué qualifie le gouvernement d’équipe associant « expérience et renouvellement » — une formulation qui décrit factuellement la composition du cabinet, où sept ministres du gouvernement Talon II ont été reconduits, dont le Garde des Sceaux Yvon Détchénou, le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin et la ministre de la Famille Véronique Tognifodé Mewanou. L’UPR y réaffirme sa vocation à demeurer un « allié politique et stratégique de premier plan » du nouveau pouvoir.

L’UPR s’est particulièrement réjouie de “la nomination de ses membres au sein de cette équipe”. Sans préciser le nombre exact de personnalités concernées, le parti estime que ses représentants sauront accompagner le président de la République dans la mise en œuvre de son programme d’action. Le communiqué souligne également que le nouvel exécutif associe “expérience et renouvellement”, dans un contexte marqué par la reconduction de plusieurs ministres de l’ancien régime de Patrice Talon et l’arrivée de nouveaux profils. Le parti affirme par ailleurs vouloir demeurer un “allié politique et stratégique de premier plan” pour soutenir les ambitions du nouveau pouvoir.

Avant l’investiture, l’UPR et le Bloc républicain, les deux grandes formations de la majorité, avaient chacun transmis à la présidence une liste d’une vingtaine de personnalités pressenties pour intégrer le gouvernement, selon Prime News Monde. Le gouvernement final ne comporte aucun représentant de l’opposition ayant soutenu Wadagni en campagne, le nouveau chef de l’État ayant choisi de ne pas ouvrir son exécutif au-delà de la majorité présidentielle.

Djogbénou, président de l’Assemblée nationale et d’un parti de gouvernement

Joseph Djogbénou cumule depuis le 8 février 2026 la présidence de l’Assemblée nationale et celle de l’UPR. Professeur agrégé de droit privé à l’Université d’Abomey-Calavi, avocat au Barreau du Bénin et ancien président de la Cour constitutionnelle (2018-2022), il avait succédé à Bruno Amoussou à la tête de l’UPR en juillet 2022. Il avait lui-même été un temps pressenti comme candidat de la majorité à la présidentielle d’avril 2026 avant d’apporter publiquement son soutien à Wadagni, déclarant : « Il est le candidat de chacun de nous. »

Le double rôle de Djogbénou, à la tête de l’institution législative et du premier parti de la coalition gouvernementale, concentre une influence institutionnelle sans précédent dans l’histoire récente du Bénin. L’Assemblée nationale, élue en janvier 2026, compte 109 sièges sur 109 attribués à la mouvance présidentielle, l’opposition ayant été exclue du scrutin. Lors des élections législatives et communales du 11 janvier 2026, premier scrutin couplé de l’histoire du Bénin, la mouvance présidentielle a remporté l’ensemble des 109 sièges de l’Assemblée nationale, les Démocrates n’ayant pas franchi le seuil de 20 % des suffrages requis dans chacune des 24 circonscriptions. Le taux de participation s’est établi à 36,73 %.