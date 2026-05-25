Premier gouvernement Wadagni: sept ministres reconduits de l’équipe Talon
Le président Romuald Wadagni a choisi de s’appuyer sur plusieurs figures expérimentées du précédent gouvernement pour constituer son premier cabinet.
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Politique
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Selon le décret de composition publié le 24 mai 2026, sept ministres ayant servi sous le président Patrice Talon conservent leur place au sein du nouvel exécutif.
Parmi eux figurent notamment :
- Benjamin Hounkpatin, reconduit à la Santé ;
- Yvon Détchénou, maintenu à la Justice et à la Législation ;
- Ministre de la Famille et de l’Action sociale : Véronique Tognifodé,
- Ministre de la Communication, en charge des Médias : Aurélie Adam-Soulé épouse Zoumarou,
- Ministre du Commerce intérieur, en charge de la formalisation de l’économie : Shadiya Alimatou Assouma,
- Ministre du Tourisme : Shegun Adjadi Bakari
- Ministre des Sports : Benoît Dato
- Romuald Wadagni lui-même, ancien ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, désormais président de la République.
Cette reconduction partielle traduit une volonté de continuité et de stabilité dans la mise en œuvre des réformes engagées sous le régime précédent, tout en ouvrant la voie à de nouvelles orientations politiques.
Le gouvernement Wadagni combine ainsi expérience et renouvellement, avec une présence renforcée de jeunes cadres et de femmes dans les portefeuilles stratégiques.
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