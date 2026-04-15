10ème Législature au Bénin: Joseph Djogbénou dévoile sa feuille de route pour les sept prochaines années

Investi ce mercredi à la tête de la représentation nationale, Joseph Djogbénou a tracé les grandes lignes des réformes qui occuperont les députés durant ce nouveau mandat. Entre adaptation institutionnelle au bicaméralisme et modernisation du droit social, les chantiers s’annoncent vastes.

​Le ton est donné. Pour son premier discours officiel en tant que président de la 10ème législature, Joseph Djogbénou n’a pas fait dans la demi-mesure.

Devant un parterre de personnalités et ses collègues députés, il a exposé une vision claire : faire du Parlement un moteur législatif agile, en phase avec les mutations institutionnelles et les attentes des citoyens.

​L’innovation majeure de cette législature réside dans la coexistence de l’Assemblée nationale avec le futur Sénat. Joseph Djogbénou a insisté sur l’urgence de mettre en conformité le règlement intérieur du Parlement pour l’adapter à ce système à deux chambres.

​Loin d’y voir une source de blocage, il a plaidé pour une complémentarité fertile : « Le Sénat et l’Assemblée nationale ne forment pas un duel institutionnel, mais un duo », a-t-il martelé, soulignant la nécessité d’une collaboration harmonieuse pour l’efficacité du travail législatif.

​Accompagner la vision de l’Exécutif

​La production législative devra, selon le président de l’institution, servir de socle aux grandes orientations politiques du pays. Il a notamment évoqué la nécessité d’un encadrement juridique pour la politique de régionalisation du développement portée par le nouveau président élu, Romuald Wadagni.

Pour Joseph Djogbénou, les ambitions de l’exécutif doivent impérativement trouver un « prolongement législatif » pour devenir réalité sur le terrain.

​Une réforme profonde du droit social et civil

​Le discours a également mis l’accent sur des réformes de proximité touchant directement le quotidien des Béninois. Parmi les chantiers prioritaires figurent :

​La refonte du droit des obligations civiles et celui des personnes et de la famille.

​La modernisation des textes sur le patrimoine et la protection sociale.

​La simplification des normes pour les rendre plus accessibles et garantir une meilleure sécurité juridique.

​Un mandat sous le signe de la stabilité

​Durant les sept prochaines années, la 10ème législature devra veiller à la stabilité des lois tout en assurant leur lisibilité. Joseph Djogbénou appelle à une ère où le droit est non seulement protecteur, mais aussi un vecteur de développement économique et social.

​Avec cette feuille de route ambitieuse, la nouvelle assemblée entre immédiatement dans le vif du sujet, portée par une volonté de transformation institutionnelle profonde.